Боксер Гаджимагомедов планирует принять участие в Олимпиаде-2024, чтобы завоевать золото

КРАСНОДАР, 11 августа. /ТАСС/. Российский боксер Муслим Гаджимагомедов, который завоевал серебряную медаль на Олимпиаде в Токио, планирует продолжить тренировки и принять участие в Играх в Париже в 2024 году. Об этом он сообщил ТАСС.

6 августа Гаджимагомедов уступил кубинцу Хулио ла Крусу в финале олимпийского турнира в весовой категории до 91 кг и стал серебряным призером Игр в Токио.

"Конечно, планирую [принять участие в Олимпиаде в Париже]. Осталось всего лишь три года, будем работать над ошибками, улучшать свои возможности, чтобы выступить на Олимпиаде хорошо. Конечно же, нашей целью была на этой Олимпиаде золотая медаль, на этот раз [завоевал] серебро. Но мы будем работать, чтобы получить золото в Париже", - сказал Гаджимагомедов.

Он также добавил, что старался не обращать внимания на запрет использования флага и гимна России во время Олимпиады, однако он отметил, что выступать под флагом и гимном РФ "было бы намного приятнее".