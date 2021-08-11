Вяльбе: возможное отсутствие зрителей не повлияет на выступление лыжников России в Пекине

ВЛАДИМИР, 11 августа. /ТАСС/. Спортсмены сборной России по лыжным гонкам за время пандемии привыкли к тому, что соревнования проводятся без зрителей, их выступление на Олимпиаде 2022 года в Пекине не будет зависеть от присутствия болельщиков. Об этом ТАСС в среду заявила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе во время рабочей поездки во Владимирскую область.

Летняя Олимпиада в Токио из-за пандемии коронавируса проходила без иностранных болельщиков, на большинство соревнований не допускали зрителей. Разрешение на посещение арен действовало только в отдаленных префектурах.

"Мы готовимся к Олимпийским играм. Мы не знаем, в каких условиях она будет - со зрителями, без зрителей, будут ли еще более жесткие условия, чем в Токио. Мы об этом вообще не думаем. Мы занимаемся своим делом, пускай об этом думают организаторы, Международный олимпийский комитет, наше дело - тренироваться и ехать на Олимпийские игры", - сказала она.

По словам Вяльбе, во время соревнований, которые проходят в лесу, вдоль трасс обычно находится большое количество тренеров, массажистов, врачей, обслуживающего персонала, которые поддерживают спортсменов.

"Мы весь прошлый сезон были без зрителей, чемпионат мира прошел без зрителей, и все к этому уже привыкли и в общем-то особо внимания не обращают. Хотя, когда приехали на чемпионат России в Тюмень, у нас были зрители, потому что там были открыты уже все площадки на улице, то ребята сразу отметили: "О, оказывается, это так здорово!" - добавила она.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.