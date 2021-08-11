Тренер Рылова рассказал о планах олимпийского чемпиона по плаванию на конец сезона

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Российский пловец Евгений Рылов, завоевавший на Олимпиаде в Токио две золотые медали, в августе - сентябре выступит в регулярном сезоне Международной лиги плавания (ISL), решение об участии в декабрьском чемпионате мира на короткой воде еще не принято. Об этом ТАСС рассказал тренер спортсмена Андрей Шишин.

Рылов в ISL выступает за французскую команду Energy Standard.

"До 23-го числа мы полноценно отдохнем, после выступим в коммерческом соревновании - ISL. После уже примем решение, как идти дальше. Что-то пропустим, какие-то основные вещи оставим", - сказал Шишин.

Тренер спортсмена отметил, что решение о выступлении в чемпионате мира по плаванию на короткой воде будет принято осенью.

Рылов на Играх в Токио стал первым на дистанциях 100 и 200 метров на спине и серебряным призером в эстафете 4х200 метров вольным стилем.

На Олимпийских играх 2016 года он стал третьим в заплыве на 200 метров на спине. Кроме того, в активе 24-летнего спортсмена две золотые, три серебряные и три бронзовые награды чемпионатов мира, четыре золотые, три серебряные и одна бронзовая медали первенств Европы.