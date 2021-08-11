Выездной матч чемпионата России с "Локомотивом" смогут посетить 150 болельщиков "Зенита"

ТАСС, 11 августа. Гостевой матч в рамках четвертого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским "Локомотивом" смогут посетить до 150 болельщиков петербургского "Зенита". Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Отмечается, что такое количество билетов выделено в соответствии с санитарным регламентом РПЛ. Также сообщается, что болельщик, планирующий приобрести билет, должен быть владельцем действующего абонемента на стадион "Зенита" "Газпром Арену". Кроме того, приоритет при покупке будет у тех, кто совершил максимальное количество выездов на гостевые игры команды за последнее время.

Встреча состоится 15 августа на "РЖД-Арене", начало - 17:30 мск. 17 июля в Калининграде команды встречались в матче за Олимп - Суперкубок России, футболисты "Зенита" одержали победу со счетом 3:0.

После трех туров РПЛ "Зенит" является лидером турнирной таблицы с девятью очками в активе. "Локомотив" занимает четвертое место, набрав семь очков.