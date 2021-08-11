Маргарита Васильева включена в резервный состав сборной России по биатлону

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Биатлонистка Маргарита Васильева включена в резервный состав сборной России. Как сообщила ТАСС ее тренер Людмила Панова, это может позволить спортсменке принять участие в отборе в команду на зимние международные старты.

Васильева на летнем чемпионате России сумела попасть в тройку лучших в спринте и отобраться на летний чемпионат мира в чешском Нове-Место, который пройдет с 24 по 26 августа.

"Она продолжает готовиться к летнему чемпионату мира, - сообщила Панова. - Возможно, благодаря включению в резервный состав ее зимой допустят к отборам".

Васильева в марте возобновила карьеру после полуторагодичного отстранения за нарушение антидопинговых правил. Спортсменка, которой в июне исполнилось 30 лет, единственный раз пробилась в основной состав сборной в сезоне-2018/19, она помогла команде одержать победу в эстафете на этапе Кубка мира в германском Оберхофе.

В мае этого года, после окончания срока дисквалификации, Васильева сообщила, что ее зарплата составляет 10 тыс. рублей. Позднее стало известно, что речь идет об авансе, в месяц биатлонистка должна была получать 25 тыс. рублей. Включение в резервный состав национальной команды должно позволить ей получать дополнительные средства из Центра спортивной подготовки сборных команд России.