В региональном Минспорте рассчитывают на медали ростовчан в пяти видах на Олимпиаде-2024

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 августа. /ТАСС/. Спортсмены из Ростовской области на Олимпийских играх в Париже, которые состоятся в 2024 году, могут принести сборной России награды в пяти видах спорта. Таким мнением в среду на пресс-конференции поделился министр по физической культуре и спорту региона Самвел Аракелян.

На завершившихся в Токио Олимпийских играх спортсмены из Ростовской области завоевали 18 медалей.

"Что касается представителей видов спорта, которые на Олимпиаде в Токио не показали результата, но мы на них рассчитывали, то это два вида спорта: спортивная борьба, где, к сожалению, наш Александр Чехиркин не сумел дойти до медали, и гребля на байдарках и каноэ, где наши спортсмены остановились в одной десятой секунды от награды, - сказал Аракелян. - Наш Максим Спесивцев, лидер этой команды, - достаточно молодой спортсмен, ему 21 год, мы всерьез рассчитываем, что этот вид спорта принесет нам медали в Париже".

Глава регионального Минспорта напомнил, что спортсмены из Ростовской области достаточно успешно выступили в Токио в таких видах спорта, как гандбол, дзюдо и спортивная гимнастика. По словам Аракеляна, в этих видах в Ростовской области также рассчитывают на награды на Играх в Париже.

Олимпийские игры в Токио проходили с 23 июля по 8 августа. Российские спортсмены завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды. Сборная России заняла пятое место в медальном зачете. Первыми стали американцы (39-41-33), вторыми - китайцы (38-32-18), третьими - японцы (27-14-17), четвертыми - британцы (22-21-22). По общему количеству медалей российская команда заняла третье место (71), уступив командам США (113) и Китая (88).