Строительство ростовской "Гандбол-Арены" может начаться в декабре

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 августа. /ТАСС/. Строительство "Гандбол-Арены" в Ростове-на-Дону может начаться в декабре, в настоящее время продолжается подготовка документов. Об этом в среду на пресс-конференции заявил министр по физической культуре и спорту региона Самвел Аракелян.

"Прошли общественные слушания, внесли изменения в план зонирования и застройки этой территории. В настоящее время вносятся изменения в проект планировки и межевания. В декабре ничего не будет мешать строительству "Гандбол-Арены", - сказал министр.

В октябре 2020 года депутаты городской думы Ростова-на-Дону приняли решение о выделении земельного участка для строительства "Гандбол-Арены". Как сообщал глава администрации города Алексей Логвиненко, объект разместится на улице Каяни, 11/108 - в центре Ростова-на-Дону. Здесь планируется построить спортивную арену, которая позволит городу претендовать на проведение соревнований мирового уровня. В спортивном комплексе смогут заниматься не только профессиональные спортсмены, но и жители города.

В октябре прошлого года глава Федерации гандбола России Сергей Шишкарев сообщал о подаче заявки на проведение женского чемпионата Европы 2026 года. В заявке были указаны Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Краснодар и Астрахань.