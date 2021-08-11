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Футбол в России

В ростовском Минспорте уверены, что футболисты "Ростова" скоро улучшат результаты

"Ростов" набрал одно очко в трех турах и занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ
© Эрик Романенко/ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 августа. /ТАСС/. Министр по физической культуре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян выразил уверенность, что футбольный клуб "Ростов" улучшит результаты в ближайшее время. Об этом он сообщил в среду на пресс-конференции.

На прошлой неделе "Ростов" объявил о назначении Юрия Семина на пост главного тренера команды, на котором он сменил Валерия Карпина.

"Надо чуть-чуть подождать, какой-то период пройдет. Все-таки сменился состав, тренер, - сказал министр. - Условия для футбольного клуба "Ростов" у нас сегодня созданы очень неплохие".

Глава Минспорта области напомнил также, что ранее был создан детский центр "Ростова". В него вошли ростовское училище Олимпийского резерва, два спортинтерната, четыре областные и две муниципальные спортивные школы.

После трех туров Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Ростов" набрал одно очко и занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице. В следующем матче 14 августа "Ростов" дома сыграет с московским ЦСКА.

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