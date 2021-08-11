Авербух: российским фигуристкам на Олимпиаде в Пекине по силам повторить успех 2018 года

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 августа. /ТАСС/. Олимпийский сезон в женском одиночном фигурном катании будет нервным и напряженным. Повторение результата Игр 2018 года, когда Алина Загитова и Евгения Медведева заняли два первых места, возможно вне зависимости от того, кто из лидеров сборной отправится в Пекин. Такое мнение ТАСС высказал серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух.

Авербух считает, что переход в группу к Тутберидзе может пойти на пользу Трусовой

"Если мы говорим про девочек, то первое-второе место, повторение такого результата вполне возможно, кто бы ни поехал. Это будет сезон колоссального напряжения. Он обещает быть очень нервным, будет миллион прогнозов, будет такая волнообразная история", - сказала Авербух.

Он обратил внимание на то, что подготовка практически всех лидеров идет в группе Этери Тутберидзе, это будет способствовать повышению их уровня катания. "Практически все лидеры тренируются в группе Этери Тутберидзе, они видят друг друга, они подгоняют друг друга, не исключено, что они будут выводить себя таким образом на еще более высокий уровень", - добавил серебряный призер Олимпийских игр 2002 года.

Авербух отметил, что помимо чемпионки мира 2021 года Анны Щербаковой и обладательницы бронзовой медали Александры Трусовой, бороться за путевку на Олимпийские игры в Пекине будут в том числе Алена Косторная, Елизавета Туктамышева, Камила Валиева. "У нас [подбор фигуристок] на две чемпионские команды, а поехать [на Олимпиаду] могут только три фигуристки", - сказал собеседник.

Состав команды

Состав на сезон исполком федерации фигурного катания утвердил в мае 2021 года. В женском одиночном катании в список были включены Камила Валиева, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачева, Майя Хромых, Анна Щербакова. Алена Косторная и Елизавета Нугуманова - в резерве.

Старт олимпийскому международному сезону будет дан в сентябре. Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.