Реконструкцию спортшколы в петербургском Пушкине планируют завершить до ноября 2022 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 августа. /ТАСС/. Реконструкцию здания спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва (СДЮШОР) в Пушкинском районе Петербурга планируют завершить в ноябре 2022 года. Об этом на пресс-конференции в среду журналистам рассказал председатель комитета по физической культуре и спорту города Антон Шантырь.

Заслуженный тренер России по спортивной гимнастике Вера Киряшова отметила, что реконструкцию школы, которую основали в 1972 году, пообещали провести еще в 2017 году, однако до сих пор этого не сделали. Председатель комитета пообещал, что постарается сделать все возможное, чтобы в ноябре 2022 года школа открылась.

"У нас есть поручение, оно обеспечено деньгами, и все проекты утверждены, и разрешения получены, техника работает на объекте. С 2020 года у нас адресно-инвестиционная программа комитета по строительству выполняется с опережением графика. К концу 2022 года СДЮШОР Пушкинского района получит новое здание с современными условиями", - сказал он.

Шантырь также отметил, что в сентябре в Московском районе по программе "Газпром - детям" завершится строительство специализированного комплекса для спортивной гимнастики - он перейдет в спортивную школу Московского района. Это позволит создать необходимую конкуренцию для достижения спортивных результатов.

Проект реконструкции спортивной школы утвердили еще в 2015 году. В 2017 нашли подрядчика, который в том же году вышел на объект, однако позже выяснилось, что проект реконструкции не соответствует новым градостроительным нормам, в частности высота здания школы не должна была превышать 12 м, а по проекту реконструкции она должна была стать 18 м. На несколько лет строительство приостановили. Сейчас работы продолжаются, проект предусматривает смену этажности, планировки и высотных характеристик спортивных залов.

Новое здание разделят на четыре блока. В первом планируется разместить зал спортивной гимнастики с трибунами-трансформерами. В подвале второго блока планируется разместить батутный зал. На первом этаже запроектировали тренерские, туалеты и медблок и административные помещения, на втором будет зал легкой атлетики. Также для спортсменов предусмотрели комнаты релаксации и тренажерный зал.