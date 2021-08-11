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На чемпионат мира по борьбе в Уфе допустят только вакцинированных зрителей

Медицинский отвод от прививки действовать не будет

УФА, 11 августа. /ТАСС/. Билеты на чемпионат мира по борьбе среди юниоров в Уфе будут продаваться только вакцинированным от коронавируса или предоставившим отрицательный ПЦР-тест зрителям, сообщил ТАСС пресс-атташе дирекции по организации и проведению спортивно-зрелищных мероприятий Республики Башкортостан Рустам Хабиров в среду.

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"На соревнования будут допускаться только те зрители, которые прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции и у них есть соответствующая справка, или предоставили результаты отрицательного ПЦР-теста сроком не старше трех дней. Медицинский отвод от прививки не принимается", - сообщили в дирекции.

Билеты доступны на сайте "Уфа-Арены", их стоимость варьируется от 250 до 1 тыс. рублей. Посадка зрителей будет осуществляться с соблюдением противоэпидемиологических требований. Для проведения чемпионата на арене подготовили четыре ковра, соревновательная программа начнется с 13 августа по неолимпийскому виду борьбы - грэпплингу. С 16 по 22 августа участники выявят сильнейших в греко-римской и вольной борьбе, также соревнования пройдут среди юниорок.

Россия четырежды проводила чемпионаты мира среди взрослых. В 1995 году прошло мировое первенство по женской борьбе в Москве, в 1997-м - по вольной борьбе в Красноярске, в 2002-м - по греко-римской борьбе в Москве, в 2010-м - по греко-римской, женской и вольной борьбе в Москве, на 2023 год запланировали чемпионат мира в Красноярске. При этом чемпионат мира среди юниоров Россия принимает впервые.

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