Кудерметова не сумела выйти в третий круг теннисного турнира в Монреале

Павлюченкова вышла во второй круг теннисного турнира в Монреале

Встреча завершилась со счетом 6:4, 5:7, 6:4 в пользу гречанки, посеянной на турнире под 11-м номером. В третьем круге Саккари сыграет с Викторией Азаренко из Белоруссии (восьмой номер посева).

Другая россиянка Людмила Самсонова уступила представительнице Испании Саре Соррибес Тормо (4:6, 3:6). В сетке турнира остались две российские теннисистки - Дарья Касаткина и Анастасия Павлюченкова.

Кудерметовой 24 года, она располагается на 33-й строчке рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), на ее счету один титул под эгидой организации. На турнирах Большого шлема она не проходила дальше третьего раунда.

Саккари 26 лет, она занимает 18-е место в мировом рейтинге, на ее счету один титул под эгидой WTA. Лучшим достижением на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции в 2021 году.

Турнир в Монреале относится к категории WTA 1000, престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир WTA. Победитель получит $221,5 тыс. Среди россиянок турнир выигрывали Динара Сафина (2008) и Елена Дементьева (2009).