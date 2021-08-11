Футбольный клуб "Красава" не сумел выйти в групповой этап Кубка России

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Клуб "Красава" из подмосковного Одинцова со счетом 1:2 уступил брянскому "Динамо" в 1/64 финала Бетсити - Кубка России по футболу сезона-2021/22 и не сумел выйти в групповую стадию. Встреча прошла в среду в Москве в спортивном городке "Лужников".

По итогам других матчей 1/64 финала в групповую стадию также вышли московский "Кайрат", "Ленинградец", ижевский "Зенит", "Саранск", владимирское "Торпедо", "Чайка" из села Песчанокопского Ростовской области, ставропольское "Динамо" и "Знамя" из Ногинска.

Основателем и президентом "Красавы" является бывший футболист, блогер Евгений Савин. О создании команды было объявлено в декабре 2020 года. 18 мая 2021 года клуб получил лицензию для участия в первенстве Олимп - Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) сезона-2021/22, команда выступает во втором дивизионе Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ). За время своей игровой карьеры Савин выступал за множество российских клубов, включая махачкалинский "Анжи", тульский "Арсенал", самарские "Крылья Советов", "Томь", подмосковные "Химки" и пермский "Амкар", всего на его счету 60 мячей в разных турнирах.

На групповом этапе Кубка России будет сформировано 11 групп, в каждой из которых будет по одному клубу Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), ФНЛ-1 и ФНЛ-2. Команды, занявшие первые пять мест в предыдущем сезоне РПЛ ("Зенит", "Спартак", "Локомотив", "Рубин", "Сочи"), автоматически квалифицировались в 1/8 финала.

Финал текущего сезона Кубка России состоится 29 мая 2022 года. Победителем предыдущего розыгрыша стал московский "Локомотив".