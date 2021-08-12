"Челси" во второй раз стал обладателем Суперкубка УЕФА

Основное время матча и два дополнительных тайма завершились со счетом 1:1. В составе "Челси" отличился Хаким Зиеш (27-я минута), у "Вильярреала" гол забил Херард Морено (73). На 119-й минуте в составе "Челси" произошла замена вратаря: вместо Эдуара Менди на поле вышел Кепа Аррисабалага. Серия пенальти завершилась со счетом 6:5 в пользу лондонцев, Аррисабалага отразил два удара с точки, голкипер "Вильярреала" Серхио Асенхо отбил один 11-метровый.

Матч за Суперкубок УЕФА впервые обслуживал российский арбитр - Сергей Карасев, который с июня 2013 года входит в элитную категорию арбитров Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), а также является судьей Международной федерации футбола (ФИФА). Ранее он неоднократно обслуживал матчи международных клубных европейских турниров, в частности полуфинал Лиги Европы сезона-2017/18 между австрийским "Зальцбургом" и французским "Марселем". На чемпионате мира 2018 года в России Карасев судил игру между командами Австралии и Перу в рамках группового этапа. Летом Карасев отработал на шести матчах чемпионата Европы: он был резервным судьей полуфинала Италия - Испания (1:1, 4:2 по пенальти), четвертьфинала Чехия - Дания (1:2) и матча первого тура группового этапа Австрия - Северная Македония (3:1); в качестве главного судьи Карасев обслуживал игры второго и третьего туров группового этапа Италия - Швейцария (3:0) и Германия - Венгрия (2:2), а также встречу 1/8 финала Чехия - Нидерланды (2:0).

"Челси" провел пятый матч за Суперкубок УЕФА и во второй раз в истории завоевал этот трофей. В 1998 году английская команда обыграла мадридский "Реал" (1:0). "Вильярреал" впервые претендовал на Суперкубок. В прошлом сезоне "Челси" выиграл Лигу чемпионов, а "Вильярреал" стал победителем Лиги Европы.

Для главного тренера "Вильярреала" Унаи Эмери это был третий матч за Суперкубок УЕФА, ранее под его руководством испанская "Севилья" дважды не смогла завоевать этот трофей, уступив "Реалу" в 2014 году (0:2) и проиграв в дополнительное время "Барселоне" в 2015 году (4:5). Эмери четырежды приводил свои команды к победе в Лиге Европы, что является рекордом. Также он является единственным тренером, который брал трофей три раза подряд (2014-2016). Ранее Эмери возглавлял французский "Пари Сен-Жермен", лондонский "Арсенал", московский "Спартак", испанские "Валенсию" и "Альмерию".

Для наставника лондонцев Томаса Тухеля это второй европейский трофей в тренерской карьере.

История Суперкубка УЕФА

Суперкубок УЕФА проводится с 1972 года. До 1997 года трофей разыгрывался в формате двухматчевого противостояния между победителями Лиги чемпионов (до 1992 года - Кубок европейских чемпионов) и Кубка обладателей кубков (упразднен в 1999 году). Рекордсменами по победам в нем являются испанская "Барселона" и итальянский "Милан" (оба - пять раз). В истории СССР единственным победителем Суперкубка УЕФА стало киевское "Динамо", которое в 1975 году обыграло мюнхенскую "Баварию" (1:0, 2:0), в 1981 году тбилисское "Динамо" могло побороться за трофей с английским "Ливерпулем", но встречи не произошло из-за того, что команды не согласовали даты проведения матчей. Российские клубы дважды принимали участие в игре за Суперкубок УЕФА. В 2005 году московский ЦСКА в дополнительное время уступил английскому "Ливерпулю" (1:3), а в 2008 году петербургский "Зенит" обыграл английский "Манчестер Юнайтед" (2:1).