Николаев: арбитр Карасев уверенно и безошибочно отработал матч за Суперкубок УЕФА

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Судейство российского арбитра Сергея Карасева в матче за Суперкубок УЕФА между английским "Челси" и испанским "Вильярреалом" было уверенным и безошибочным. Такое мнение ТАСС высказал бывший судья Международной федерации футбола (ФИФА) Алексей Николаев.

В матче за Суперкубок УЕФА "Челси" в серии пенальти обыграл "Вильярреал" (1:1, 6:5). Ассистентами Карасева были россияне Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Резервным судьей - белорус Алексей Кульбаков.

"Судейство Карасева в матче легко можно назвать уверенным и безошибочным, потому что на первый план вышло мастерство футболистов, которые до серии пенальти наслаждали своей игрой болельщиков, - сказал Николаев. - Это выставочный матч, в этой игре наша бригада проявила себя с самой достойной стороны".

"Выставочный матч - это хорошее название, которое я тоже применяю, для всех понятно, что это игра, которая предваряет европейский сезон. Но это такой же важный и серьезный этап для того, чтобы бригада арбитров получила очередной плюс в копилку, чтобы претендовать на ближайшие европейские турниры и чемпионат мира. Все хотели посмотреть на игру ведущих команд, так и получилось, в этом плане бригада постаралась быть не заметной, что и вышло", - добавил собеседник агентства.

Карасеву 42 года, он стал первым российским арбитром, обслужившим матч за Суперкубок УЕФА. С 2010 года он является судьей Международной федерации футбола (ФИФА), матчи чемпионата России арбитр обслуживает с 2008 года. С июня 2013 года входит в элитную категорию арбитров УЕФА. Россиянин неоднократно обслуживал матчи международных клубных европейских турниров, в частности полуфинал Лиги Европы сезона-2017/18 между австрийским "Зальцбургом" и французским "Марселем".

На прошедшем чемпионате Европы Карасев работал на трех матчах (Италия - Швейцария, Германия - Венгрия, Нидерланды - Чехия) в качестве главного арбитра, еще на трех встречах был резервным судьей (Австрия - Северная Македония, Дания - Чехия, Италия - Испания).