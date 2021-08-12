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Единая лига ВТБ

Кущенко: переход Шведа в ЦСКА пойдет на пользу Единой лиге ВТБ

Российский баскетболист заключил контракт с армейцами на один год с возможностью продления еще на сезон

МОСКВА, 12 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Переход защитника Алексея Шведа в московский баскетбольный клуб ЦСКА способствует продвижению Единой лиги ВТБ. Такое мнение ТАСС высказал президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко.

В четверг ЦСКА объявил о заключении контракта со Шведом. Соглашение с 32-летним защитником заключено на один год с возможностью продления еще на один сезон.

"ЦСКА сохраняет лучшего российского игрока в структуре Единой лиги ВТБ, мы, разумеется, приветствуем, это продвигает лигу. К тому же, Алексей вышел из системы ЦСКА. Голы, очки, секунды - одна из главных частей в спорте, и показатели Алексея в Европе лучшие по многим пунктам. Он поиграл в НБА (Национальной баскетбольной ассоциации - прим. ТАСС), все всем доказал", - сказал Кущенко.

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