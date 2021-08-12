Гимнаст Далалоян 22 августа начнет подготовку к октябрьскому чемпионату мира в Японии

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян планирует 22 августа приехать на сбор национальной команды России на подмосковную базу "Озеро Круглое" для того, чтобы начать готовиться к октябрьскому чемпионату мира. Об этом ТАСС сообщила старший тренер сборной Валентина Родионенко.

В середине апреля Далалоян на тренировке порвал ахиллово сухожилие, после чего очень долго восстанавливался. На чемпионате России в Новосибирске, который проходил в начале июня, Далалоян не выступал в вольных упражнениях и опорном прыжке, чтобы не получить рецидив травмы. Спустя три месяца после тяжелого повреждения он вместе с Никитой Нагорным, Давидом Белявским и Денисом Аблязиным выиграл на Олимпиаде в Токио золото командного турнира, а также стал шестым в финале личного многоборья.

"Сейчас у нас на тренировочном сборе находятся те, кто может претендовать даже на участие в октябрьском чемпионате мира, наш ближайший резерв. 22 августа на "Озеро Круглое" приедет основной состав. Точно приедет Артур Далалоян, который позвонил нам позавчера и подтвердил свое намерение быть на сборе. Сейчас он отдыхает вместе со своей семьей", - заметила Родионенко.

"Также приедут на базу наши олимпийские чемпионки Ангелина Мельникова, Владислава Уразова и Виктория Листунова. Участие в сборе Белявского пока находится под вопросом. Дениса Аблязина и Никиту Нагорного мы тоже ждем на сборе", - добавила собеседница ТАСС.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике пройдет с 18 по 24 октября в японском Китакюсю.