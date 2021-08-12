Сборная России опустилась на 41-ю строчку в рейтинге ФИФА

ТАСС, 12 августа. Сборная России опустилась на 41-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), обновленная версия которого опубликована в четверг на официальном сайте организации.

Карпин: выход на чемпионат мира остается главной задачей для сборной России по футболу

В активе российской команды 1 462 очка.

Возглавляет рейтинг сборная Бельгии (1 822 очка), на второе место поднялась команда Бразилии (1 798), переместившая на третью строчку французов (1 762), четвертой идет сборная Англии (1 753), на пятое и шестое места поднялись сборные Италии (1 745) и Аргентины (1 714) соответственно, седьмое место занимает сборная Испании (1 680), восьмое - Португалии (1 662), на девятую и десятую строчки соответственно поднялись сборные Мексики (1 658) и США (1 648).

В сентябре подопечные Валерия Карпина проведут три матча отборочного этапа чемпионата мира - 2022. 1 сентября россияне сыграют дома с командой Хорватии (18-е место рейтинга ФИФА), 4 сентября - на выезде со сборной Кипра (99), 7 сентября - на своем поле с командой Мальты (177).