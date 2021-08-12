Корстин считает, что Шведу необходимо как можно быстрее адаптироваться к дисциплине ЦСКА

МОСКВА, 12 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Защитнику Алексею Шведу важно как можно быстрее адаптироваться к дисциплине в московском баскетбольном клубе ЦСКА и требованиям главного тренера команды Димитриса Итудиса. Такое мнение ТАСС высказала генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин.

В четверг ЦСКА объявил о заключении контракта со Шведом. Соглашение с 32-летним защитником заключено на один год с возможностью продления еще на один сезон.

"Наверное, это самый громкий и интересный переход межсезонья. Алексей всегда был свободным художником в "Химках" и творил на паркете, что ему вздумается. В ЦСКА ему придется кардинально перестроиться - у армейцев строгая дисциплина как на площадке, так и вне ее. Поэтому интересно посмотреть, как Швед будет выглядеть под управлением Итудиса", - сказала Корстин.

"Нет сомнений, что Алексей - лучший российский игрок последних лет. Надеюсь, он проявит себя во всей красе и сможет принести своей игрой клубу победы, а не только очки в личную статистику. У него уже зрелый возраст, пора уже куда-то двигаться, делать новый шаг. Важно быстро адаптироваться к философии главного тренера и дисциплине армейского клуба", - добавила генеральный директор Единой лиги ВТБ.