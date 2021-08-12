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Чемпионат мира по пляжному футболу в Москве

Тренер сборной России по пляжному футболу оценил готовность команды к чемпионату мира

Михаил Лихачев отметил, что состав на турнир, который стартует 19 августа, определен на 95%

ХИМКИ /Московская область/, 12 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Старший тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев оценил готовность команды к домашнему чемпионату мира на 75-80 процентов. Об этом он рассказал ТАСС.

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Чемпионат мира состоится с 19 по 29 августа в Москве, игры турнира пройдут на Фестивальной площади СК "Лужники". На мировом первенстве помимо сборной России выступят команды Белоруссии, Бразилии, Испании, Мозамбика, ОАЭ, Омана, Парагвая, Португалии, Сальвадора, Сенегала, США, Таити, Уругвая, Швейцарии и Японии. Россияне в группе А сыграют с командами США, Парагвая и Японии. Матчи состоятся 19, 21 и 23 августа.

"Думаю, процентов на 75-80 мы готовы. У нас еще есть рабочая неделя, которая будет весьма насыщенной, и игра 14 августа с командой Омана. Она даст ответы на многие вопросы. Все идет в рабочем порядке, будем надеяться, что сможем подойти к матчу со сборной США во всеоружии", - сказал Лихачев.

В конце июля старший тренер сборной России сообщал ТАСС, что состав команды на домашний чемпионат мира определен на 80%. "Сейчас состав определен на 95%. Скоро вы все узнаете; думаю, что [состав сборной России на чемпионат мира] объявим 15-го утром. С чем связаны сроки объявления состава? С личными интересами национальной сборной", - отметил собеседник агентства.

Матчи чемпионата мира смогут посетить не более 50% зрителей от общей вместимости арены, которая составляет 5 000 человек. Зрители смогут прийти на игры без QR-кодов и без наличия отрицательного теста. Стоимость билетов составит от 400 до 700 рублей.

Чемпионат мира проводится каждые два года, в России турнир пройдет впервые. На турнире в 2019 году россияне заняли третье место, обыграв в матче за бронзовые медали команду Японии, чемпионами тогда стали португальцы. Российские футболисты являются двукратными чемпионами мира (2011, 2013).

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