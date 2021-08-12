Авербух: Туктамышева будет конкурентоспособна, но она должна сохранить тройной аксель

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 августа. /ТАСС/. Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в предстоящем сезоне способна выдерживать конкуренцию на стартах мирового уровня, но для этого ей необходимо сохранить тройной аксель. Такое мнение ТАСС высказал серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух.

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В прошлом сезоне Туктамышева завоевала серебро чемпионата мира в Стокгольме. Спортсменка выступала на турнире впервые с 2015 года, когда выиграла золото мирового первенства. Короткую программу на предстоящий олимпийский сезон фигуристке поставил Авербух.

"Я видел, как Лиза готовилась, мне кажется, что она очень хорошо настроена на сезон и находится в хорошей и боевой форме. Я думаю, что Алексей Мишин - большой стратег, очень правильно подводящий своих спортсменов. Очень сложная история [с повторением результата чемпионата мира], ей надо будет сохранить свой тройной аксель, и она будет конкурентоспособна", - сказал Авербух.

Ранее в Федерации фигурного катания на коньках России сообщили, что контрольные прокаты сборной, где фигуристы впервые представят зрителям программы нового сезона, пройдут 11 и 12 сентября на ледовой арене "Трактор" в Челябинске.

Состав сборной на олимпийский сезон был утвержден в мае 2021 года. В женском одиночном катании в список были включены Туктамышева, Камила Валиева, Александра Трусова, Дарья Усачева, Майя Хромых, Анна Щербакова. Алена Косторная и Елизавета Нугуманова оказались в резерве. Старт новому международному сезону будет дан в сентябре.