СМИ: ПСЖ будет вынужден расширить стадион "Парк де Пренс" после прихода Месси

Согласно ее данным, на владельцев клуба произвело впечатление, что новость о появлении Месси в составе команды привела к тому, что все билеты на предстоящий в субботу домашний матч чемпионата Франции против "Страсбура" были моментально раскуплены, причем их цена на черном рынке колеблется сейчас от €1 тыс. для лучших мест до €450 для мест на наименее удобной трибуне. И это при том, что Месси не примет участия в матче - перед его началом на стадионе пройдет лишь церемония презентации футболиста болельщикам.

Стадион "Парк де Пренс", расположенный у западной границы Парижа, был построен в 1897 году, а нынешний вариант его здания сдан в эксплуатацию в мае 1972 года, комплекс рассчитан на 48 тыс. мест. Сам Месси сообщил журналистам, что президент клуба Нассер Аль-Хелаифи признался в разговоре с ним, что стадион "стал теперь маловат". В одном из последующих интервью Аль-Хелаифи добавил, что "все крупные клубы в настоящее время располагают стадионами на 80 тыс. человек". "Расширить стадион для нас - это обязательная задача", - подчеркнул он.

По данным газеты Parisien, домашние матчи ПСЖ могли бы посещать до 99 тыс. зрителей, что аналогично вместимости домашнего стадиона испанской "Барселоны" "Камп Ноу". По сведениям радиостанции, добро на расширение "Парк де Пренс" главе ПСЖ уже дала мэр Парижа Анн Идальго.

Однако сообщается, что задача увеличить вдвое вместимость "Парк де Пренс" является технически сложной. В частности, это связано с тем, что сильно увеличивать вес объекта нельзя, так как часть его стоит на опорах, под которыми проходит туннель парижской кольцевой дороги "Переферик". По данным радиостанции, не исключается, что архитекторы предложат, в частности, углубить площадку футбольного поля - это позволит создать несколько дополнительных рядов мест на трибунах.

О переходе Месси в ПСЖ было объявлено 10 августа. Игрок подписал с парижским клубом двухлетний контракт. Ранее он с 2004 года выступал за "Барселону". В четверг аргентинцу на базе ПСЖ предстоит пройти тесты на физическую нагрузку, познакомиться с техническим персоналом клуба и встретиться со своими товарищами по новой команде.