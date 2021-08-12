Карпин рассказал, почему принял решение покинуть "Ростов"

ТАСС, 12 августа. Совмещение работы в сборной России по футболу и "Ростове" не позволило бы достичь стопроцентной отдачи и негативно сказалось бы на результатах обеих команд. Об этом главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал в интервью комментатору "Матч ТВ" Нобелю Арустамяну, опубликованном на его YouTube-канале.

Карпин был назначен на пост главного тренера сборной России 23 июля. Сообщалось, что он будет совмещать работу в "Ростове" и национальной команде до конца года. 2 августа "Ростов" объявил об уходе Карпина, его сменил Юрий Семин.

"Я бы не смог чисто физически отдаваться на 100 процентов, - сказал Карпин. - Привожу пример: через пять минут теория [в клубе], а тут важный звонок от Российского футбольного союза, допустим, от Александра Александровича Алаева, который не терпит отлагательств по поводу чего-то в сборной, и голова в этот момент переключается, уже не думаешь, что нужно сказать на теории футболистам. Думаю, могло быть только хуже, и, чтобы не навредить никому, приняли такое решение".

"Может быть, это допустимо, когда тренируешь "Барселону", все идет по накатанной, ты идешь на первом месте, восемь сборников у тебя в клубе, и ты тренируешь сборную Испании. Здесь же я понял, что работать в сборной и клубе в нынешней ситуации неправильно. Я просто не смогу отдаваться на 100 процентов, соответственно, результата, который нам нужен, не будет", - добавил Карпин.

Карпин возглавлял "Ростов" 3 года 8 месяцев - дольше всех из нынешних тренеров команд Тинькофф - Российской премьер-лиги. Ранее специалист работал в московском "Спартаке" (2009-2012, 2012-2014), испанской "Мальорке" (2014-2015) и армавирском "Торпедо" (2015-2016). Под его руководством "Спартак" дважды становился серебряным призером чемпионата России.

Сборная России в сентябре проведет три матча в рамках отборочного турнира к чемпионату мира - 2022. Игра с командой Хорватии состоится 1 сентября в Москве на стадионе "Лужники". Матч против сборной Кипра пройдет 4 сентября в Никосии, а встреча с мальтийцами 7 сентября пройдет на "Открытие Банк Арене" в Москве.