Бочарова и Воронина уступили в 1/16 финала чемпионата Европы по пляжному волейболу

ТАСС, 12 августа. Россиянки Мария Бочарова и Мария Воронина проиграли немкам Виктории Бинек и Изабель Шнайдер в 1/16 финала чемпионата Европы по пляжному волейболу. Турнир проходит в Вене.

Матч закончился со счетом 21:13, 21:12 в пользу немецких волейболисток.

Ранее участие в 1/8 финала гарантировали россиянки Ксения Дабижа и Светлана Холомина. В пятницу они сыграют с испанками Паулой Сорией и Марией Карро.

Чемпионат Европы завершится 15 августа. Победителем розыгрыша 2020 года стали швейцарки Йоана Хайдрих и Анук Верже-Депре. Третье место заняли россиянки Надежда Макрогузова и Холомина. Макрогузова пропускает текущий турнир из-за травмы.