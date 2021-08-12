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Летние олимпийские виды спорта

Бочарова и Воронина уступили в 1/16 финала чемпионата Европы по пляжному волейболу

Россиянки проиграли немкам Виктории Бинек и Изабель Шнайдер

ТАСС, 12 августа. Россиянки Мария Бочарова и Мария Воронина проиграли немкам Виктории Бинек и Изабель Шнайдер в 1/16 финала чемпионата Европы по пляжному волейболу. Турнир проходит в Вене.

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Матч закончился со счетом 21:13, 21:12 в пользу немецких волейболисток.

Ранее участие в 1/8 финала гарантировали россиянки Ксения Дабижа и Светлана Холомина. В пятницу они сыграют с испанками Паулой Сорией и Марией Карро.

Чемпионат Европы завершится 15 августа. Победителем розыгрыша 2020 года стали швейцарки Йоана Хайдрих и Анук Верже-Депре. Третье место заняли россиянки Надежда Макрогузова и Холомина. Макрогузова пропускает текущий турнир из-за травмы.

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