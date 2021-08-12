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Футбол в России

Разрешенная вместимость стадиона на матче РПЛ "Ахмат" - "Динамо" составит 50%

Встреча пройдет в Грозном 14 августа

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Разрешенная вместимость стадиона "Ахмат-Арена" на матче четвертого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между грозненским "Ахматом" и московским "Динамо", который состоится 14 августа, составит 50%. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Ахмата".

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В связи с распространением новой коронавирусной инфекции количество зрителей на стадионах определяется исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки в том или ином регионе. Эта мера была принята на основании постановления главного санитарного врача России Анны Поповой.

"На матч с "Динамо" будет допущено до 50% [зрителей от максимальной вместимости стадиона]", - сообщили ТАСС в пресс-службе "Ахмата". Вместимость арены составляет 30 200 человек.

Аналогичные ограничения на стадионе в столице Чеченской Республики действовали на игре второго тура РПЛ, в которой "Ахмат" принимал "Сочи". Та встреча завершилась победой гостей со счетом 2:1. На "Ахмат-Арене" за матчем наблюдали 11 318 зрителей.

"Ахмат" после трех туров занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав три очка. Грозненцы одержали победу над "Крыльями Советов" (2:1), а также проиграли "Сочи" (1:2) и "Рубину" (1:2).

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