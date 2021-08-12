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Футбол в России

Определились все участники группового этапа Кубка России по футболу

В каждую из 11 групп попадут по одной команде из РПЛ, ФНЛ-1 и ФНЛ-2, жеребьевка состоится 13 августа
Никола Моро ("Динамо") и Николай Комличенко ("Ростов") Эрик Романенко/ТАСС
Описание
Никола Моро ("Динамо") и Николай Комличенко ("Ростов")
© Эрик Романенко/ТАСС

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Махачкалинский футбольный клуб "Легион-Динамо" со счетом 2:0 обыграл "Анжи" в матче 1/64 финала Бетсити - Кубка России и стал последним участником группового этапа турнира.

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На групповом этапе Кубка России будет сформировано 11 групп, в каждой из которых будет по одному клубу Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), а также первого и второго дивизионов Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ-1 и ФНЛ-2). Жеребьевка группового этапа пройдет 13 августа.

От ФНЛ-2 в Кубке России выступят "Легион-Динамо", "Ленинградец", "Кайрат" (Москва), "Торпедо" (Владимир), "Чайка" (Песчанокопское, Ростовская область), "Динамо" (Брянск), "Динамо" (Ставрополь), "Знамя" (Ногинск), "Зенит" (Ижевск), "Динамо" (Барнаул) и "Саранск".

От ФНЛ-1 примут участие "Камаз" (Набережные Челны), "Велес" (Москва), "Енисей" (Красноярск), "Кубань" (Краснодар), "Факел" (Воронеж), "Торпедо" (Москва), "Металлург" (Липецк), "Ротор" (Волгоград), "Оренбург", "Алания" (Владикавказ), "Балтика" (Калининград).

От РПЛ выступят ЦСКА, "Динамо" (Москва), "Химки", "Ростов", "Краснодар", "Урал" (Екатеринбург), "Уфа", "Арсенал" (Тула), "Крылья Советов" (Самара), "Ахмат" (Грозный) и "Нижний Новгород". Команды, занявшие первые пять мест в предыдущем сезоне РПЛ ("Зенит", "Спартак", "Локомотив", "Рубин", "Сочи"), автоматически квалифицировались в 1/8 финала.

Матчи пройдут в три тура: 25-26 августа, 22-23 сентября и 27-28 октября. Финал состоится 29 мая 2022 года. Победителем предыдущего розыгрыша стал московский "Локомотив".

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