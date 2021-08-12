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Летние олимпийские виды спорта

Красильников и Стояновский вышли в 1/16 финала чемпионата Европы по пляжному волейболу

Россияне заняли второе место в своей группе

ТАСС, 12 августа. Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский проиграли представителям Нидерландов Кристиану Варенхорсту и Стивену ван де Вельде во втором матче группового этапа чемпионата Европы по пляжному волейболу. Турнир проходит в Вене.

Матч закончился со счетом 21:12, 20:22, 15:12 в пользу нидерландских волейболистов, которые напрямую вышли в 1/8 финала. Ставшие вторыми Красильников и Стояновский сыграют в 1/16 финала, также в данный раунд вышли эстонцы Кусти Нылвак и Март Тийсаар.

Участники чемпионата Европы разбиты на восемь групп по четыре команды в каждой. Победители групп выходят напрямую в 1/8 финала, команды, занявшие второе и третье места, попадут в 1/16 финала.

Красильников и Стояновский являются серебряными призерами Олимпийских игр в Токио. На чемпионате Европы 2020 года в Юрмале россияне заняли второе место. Красильников и Стояновский являются чемпионами мира 2019 года.

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Летние олимпийские виды спорта
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