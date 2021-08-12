Определены знаменосцы сборной России на церемонии открытия Паралимпиады

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Шестикратный чемпион мира по легкой атлетике в беге на короткие дистанции Андрей Вдовин и двукратная чемпионка Паралимпиад в беге на 1 500 метров Елена Паутова будут знаменосцами сборной России на церемонии открытия Паралимпийских игр в Токио. Об этом журналистам сообщил глава российской делегации на Паралимпиаде, исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

"Только что закончилось заседание ПКР, на котором тяжелый выбор был сделан. В результате отбора исполком принял решение, что будут знаменосцами Андрей Вдовин и Елена Паутова", - сказал Рожков.

Вдовину 27 лет. Он специализируется в беге на дистанции 100, 200 и 400 метров. Помимо шести побед на мировых первенствах, в активе спортсмена пять золотых медалей чемпионатов Европы.

Паутовой 35 лет, спортсменка становилась победительницей Паралимпийских игр 2004 и 2012 годов в беге на 1 500 метров. Также в ее активе три бронзовые медали Паралимпиад и четыре золотые награды чемпионатов мира.

Паралимпийские игры в Токио пройдут с 24 августа по 5 сентября. В состав российской делегации на Паралимпиаду вошли 432 человека, в том числе 242 спортсмена. Российские паралимпийцы примут участие в соревнованиях по 19 видам спорта из 22, включенных в программу Игр.