Ветеран "Спартака" Гаврилов подтвердил, что подписал открытое письмо на имя Алекперова

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Двукратный чемпион СССР в составе московского "Спартака" Юрий Гаврилов сообщил ТАСС, что стал одним из ветеранов футбольного клуба, подписавших открытое письмо на имя главы компании "Лукойл" Вагита Алекперова.

Ранее письмо было опубликовано в газете "Спорт-Экспресс". Письмо, в частности, подписали Гаврилов, Дмитрий Аленичев, Виктор Булатов, Юрий Гаврилов, Анзор Кавазашвили, Войцех Ковалевский, Евгений Ловчев, Эдуард Мор, Роман Павлюченко, Егор Титов, Валерий Шмаров. Подписавшиеся просят главу "Лукойла" навести порядок в клубе. Владельцем "Спартака" является вице-президент "Лукойла" Леонид Федун, а компания выступает титульным спонсором красно-белых.

"Да, я действительно подписал это письмо, - сказал Гаврилов. - Сделать это меня побудило то, что и всех - беспорядки в "Спартаке", все то, что происходит в команде, наверное, это многих не устраивает. Я думаю, что от нас-то не очень многое зависит, с нами, с ветеранами, и раньше особо не советовались, но есть люди повыше нас, которые будут принимать решение".

"То, что мы подписали письмо еще ни о чем не говорит. Я не знаю, какие дальнейшие шаги будет предпринимать руководство, но то, что творится в команде, - нет ни игры, ни коллектива, ни результата - думаю, расстраивает многих", - отметил собеседник ТАСС.

В пяти матчах нынешнего сезона "Спартак" потерпел четыре поражения. 5 августа руководство "Спартака" приняло заявление об отставке спортивного директора Дмитрия Попова.