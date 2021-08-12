{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Арбитра VAR на матче "Ростов" - ЦСКА пришлось заменить из-за заражения коронавирусом

Алексея Амелина заменит Анатолий Жабченко

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Алексей Амелин не сможет отработать матч четвертого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Ростовом" и ЦСКА в качестве видеоассистента рефери (VAR) из-за заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Вместо него на встрече будет работать Анатолий Жабченко, который был первоначально назначен на матч "Спартак" - "Урал". В данной встрече вместо Жабченко за систему VAR будет отвечать Евгений Турбин.

Матч "Ростов" - ЦСКА пройдет 14 августа.

Теги
Российский футбол
Летние олимпийские виды спорта
В Минспорте заявили, что приложат все усилия, чтобы Ласицкене и Сидорова получили визы США
Спортсменки собирались выступить на этапе Бриллиантовой лиги в Юджине 21 августа
В Минспорте заявили, что приложат все усилия, чтобы Ласицкене и Сидорова получили визы США
Читать полностью