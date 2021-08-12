Арбитра VAR на матче "Ростов" - ЦСКА пришлось заменить из-за заражения коронавирусом

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Алексей Амелин не сможет отработать матч четвертого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Ростовом" и ЦСКА в качестве видеоассистента рефери (VAR) из-за заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Вместо него на встрече будет работать Анатолий Жабченко, который был первоначально назначен на матч "Спартак" - "Урал". В данной встрече вместо Жабченко за систему VAR будет отвечать Евгений Турбин.

Матч "Ростов" - ЦСКА пройдет 14 августа.