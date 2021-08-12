Завершено строительство арены чемпионата мира по пляжному футболу в Москве

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Строительство арены для проведения матчей чемпионата мира по пляжному футболу в Москве завершено. Об этом ТАСС сообщил первый заместитель генерального директора организационного комитета турнира Илья Володарский.

Чемпионат мира состоится с 19 по 29 августа в Москве, игры турнира пройдут на Фестивальной площади СК "Лужники". Возведение арены вместимостью 5 тыс. зрителей началось 5 июля. Ранее в пресс-службе оргкомитета чемпионата мира сообщили ТАСС, что матчи смогут посетить 50 зрителей от общей вместимости арены. Также 13-15 августа на этой арене пройдет женский Межконтинентальный кубок по пляжному футболу, в котором примут участие команды России, Испании, Бразилии и США.

"Рад, что наконец-то процесс строительства завершен, - сказал Володарский. - Стройка - всегда живой процесс, всегда происходят какие-то нюансы, тем более когда стадион временный. Несмотря на то, что у нас есть и экспертиза, и заключение, на месте приходится учитывать разные факторы. Если вы придете на площадку, вы увидите, что этот стадион - достаточно специфическая конструкция, там очень много зеленых деревьев".

"Мы обходили каждый ствол, каждую ветку, поэтому с одной стороны он получился очень красивым, а с другой - экологичным. То есть в каких-то местах видна зелень деревьев, это очень симпатично. Мы закончили и ждем болельщиков, надеемся, что они смогут прийти, посмотреть, поболеть за сборную России. Может быть, не у всех получится посетить матчи мужской сборной, но есть хорошая возможность посмотреть на женскую сборную, завтра всех ждем", - добавил Володарский.

На чемпионате мира выступят сборные России, Белоруссии, Бразилии, Испании, Мозамбика, ОАЭ, Омана, Парагвая, Португалии, Сальвадора, Сенегала, США, Таити, Швейцарии, Уругвая и Японии. Сборная России в группе А сыграет с командами США, Парагвая и Японии. Игры состоятся 19, 21 и 23 августа.

Чемпионат мира проводится каждые два года, в России турнир пройдет впервые. На турнире в 2019 году россияне заняли третье место, обыграв в матче за бронзовые медали команду Японии, чемпионами тогда стали португальцы. Российские футболисты являются двукратными чемпионами мира (2011, 2013).