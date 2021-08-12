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Лига конференций

Тренер "Ракува" считает, что судья "помогал" "Рубину" в матче Лиги конференций

Арбитр назначил пенальти в ворота польской команды в самой концовке встречи

КАЗАНЬ, 12 августа. /ТАСС/. Главный тренер польского футбольного клуба "Ракув" Марек Папшун заявил о попытке арбитра помочь казанскому "Рубину" с помощью пенальти на последних минутах в матче квалификации Лиги конференций. Об этом Папшун заявил на пресс-конференции.

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В четверг "Рубин" дома со счетом 0:1 в дополнительное время уступил "Ракуву" в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций и вылетел из турнира. В концовке встречи арбитр назначил пенальти в ворота "Ракува", который на 122-й минуте не реализовал Сеад Хакшабанович.

"Я, конечно, ожидал такого результата. Но не ожидал, что судья захочет так грубо помочь хозяевам. Но мы с этой ситуацией справились. Я рад нашему успеху. Мы маленький клуб, я думаю, что это очень хороший путь. Я сегодня очень счастлив", - сказал Папшун.

Он добавил, что команда ждет следующего противника, но сначала игрокам нужно отдохнуть.

В раунде плей-офф квалификации "Ракув" сыграет с бельгийским "Гентом". Матчи пройдут 19 и 26 августа.

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