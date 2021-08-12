Слуцкий назвал поражение "Рубина" от польского "Ракува" самым драматичным в карьере

Первый матч между российским и польским клубами, состоявшийся 5 августа, завершился со счетом 0:0. В четверг "Рубин" дома в дополнительное время проиграл "Ракуву" со счетом 0:1. В компенсированное ко второму дополнительному тайму время полузащитник казанской команды Сеад Хакшабанович не реализовал пенальти.

"Весь драматизм ситуации уложился в последнюю секунду этого матча. Что-то конструктивно анализировать после столь эмоциональной концовки мне достаточно сложно, - сказал Слуцкий. - Не согласен с тем, что соперник доминировал. Что была равная игра со взаимными шансами - это да".

На 105-й и 106-й минутах защитник хозяев поля Илья Самошников получил две желтые карточки и был удален с поля. "На мой взгляд, не было первой желтой карточки. С другой стороны, Самошников знал, что у него есть желтая карточка, поэтому ключевым является эпизод со второй желтой карточкой, а не с первой", - отметил главный тренер "Рубина".

Слуцкий сообщил, что Хакшабанович является штатным исполнителем пенальти в "Рубине" в отсутствие травмированного нападающего Джордже Деспотовича. "В еврокубках "Рубин" не другая команда по сравнению с чемпионатом России, по качеству игры мы играли примерно одинаковые матчи. Точно не могу сказать [на каком месте "Ракув" был бы в чемпионате России], но точно это очень крепкая и качественная команда, которая в том сезоне заняла второе место в чемпионате Польши, выиграла кубок и суперкубок, это очень достойная команда. Они продали игроков по 5 миллионов, они переходят в "Лейпциг". Это команда, вовлеченная в европейскую действительность, но я не могу сказать, какое место она бы заняла в чемпионате России, это все равно что спрашивать, кто лучше - Пеле или Марадона, Марадона или Месси. Я не знаю", - добавил главный тренер "Рубина".

"Два ключевых фактора победы ["Ракува"] - удаление Самошникова и нереализованный пенальти Хакшабановича, но глобально это были команды примерно одинакового уровня, и результат мог быть любым, на мой взгляд, обе игры это подтвердили. Какое состояние сейчас у команды с учетом воскресного матча в чемпионате России? Игроки вымотаны. Пять минут назад мы проиграли сверхдраматичную игру, у меня такой драматичной игры не было в жизни, но сейчас думать о планах... Если вы можете думать о планах, вися над пропастью в неосознанном состоянии, рассуждать о том, где вы проведете следующий отпуск, я вам очень завидую", - резюмировал Слуцкий.

О Лиге конференций

В раунде плей-офф квалификации "Ракув" сыграет с бельгийским "Гентом". Победа позволит выйти в групповой этап турнира.

Лига конференций является третьим по значимости европейским турниром после Лиги чемпионов и Лиги Европы. Соревнования проводятся впервые. Групповой этап стартует 16 сентября, финал турнира пройдет 25 мая 2022 года в Тиране.