Первый женский Межконтинентальный кубок по пляжному футболу стартует в пятницу в Москве

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Первый Межконтинентальный кубок по пляжному футболу среди женщин стартует в Москве. Соревнования пройдут с 13 по 15 августа на стадионе пляжного футбола в "Лужниках".

Ранее Межконтинентальный кубок проводился в рамках мужских соревнований, первый розыгрыш турнира состоялся в 2011 году. Местом проведения Межконтинентального кубка из года в год становился Дубай, менялись лишь площадки. Мужская российская команда трижды выигрывала кубок (2011, 2012, 2015) и делит первое место по количеству побед на турнире с бразильцами.

Женский турнир проводится впервые. В нем примут участие четыре команды, представляющие три международных ассоциации. Сборные России и Испании входят в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и занимают третье и первое места в мировом рейтинге соответственно, россиянки являются двукратными обладательницами Кубка Европы, а испанки - действующими победительницами Всемирных пляжных игр. Команда Бразилии занимает шестое место в рейтинге и представляет Южноамериканскую конфедерацию футбола (КОНМЕБОЛ), команда США идет восьмой в мировом рейтинге и входит в Конфедерацию футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ).

Турнир будет открыт матчем между командами Испании и Бразилии в пятницу. Россиянки проведут свою первую игру в тот же день против американок. В состав сборной России на турнир вошли вратари Анна Акылбаева, Виктория Силина (обе - петербургская "Звезда"); полевые игроки Анна Чернякова, Анна Петрова, Яна Зубилова, Наталья Зайцева, Глафира Бажанова (все - "Звезда"), Дарья Шквара, Анастасия Горшкова, Варвара Бычкова (все - московский "Лодогор"), Любовь Комарова (московское "Строгино").

Команды сыграют по три матча, победителем станет сборная, занявшая первое место в турнирной таблице. Вход на игры турнира будет производиться по бесплатным пригласительным билетам.

14 августа сборная России сыграет с испанками, а 15-го - с бразильянками. Начало всех матчей российских футболисток - 19:30 мск.