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Допинг в спорте

Федерация триатлона России проведет расследование в отношении Полянского и его тренеров

Участник Олимпиады в Токио провалил допинг-тест
Игорь Полянский Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Игорь Полянский
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Федерация триатлона России проведет расследование в отношении провалившего допинг-тест Игоря Полянского и тренеров спортсмена. Об этом ТАСС сообщили в организации.

В пятницу Международная федерация триатлона сообщила о положительной допинг-пробе Полянского, которая была взята 21 июля во Владивостоке где российские спортсмены готовились к Олимпиаде в Токио.

"Федерация триатлона России придерживается политики нулевой терпимости в отношении нарушений антидопинговых правил. Уже по результатам первой пробы атлет будет отстранен от соревнований. Будет проведено расследование, в том числе в отношении тренеров спортсмена", - сказал собеседник агентства.

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