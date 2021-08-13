Федерация триатлона России проведет расследование в отношении Полянского и его тренеров

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Федерация триатлона России проведет расследование в отношении провалившего допинг-тест Игоря Полянского и тренеров спортсмена. Об этом ТАСС сообщили в организации.

В пятницу Международная федерация триатлона сообщила о положительной допинг-пробе Полянского, которая была взята 21 июля во Владивостоке где российские спортсмены готовились к Олимпиаде в Токио.

"Федерация триатлона России придерживается политики нулевой терпимости в отношении нарушений антидопинговых правил. Уже по результатам первой пробы атлет будет отстранен от соревнований. Будет проведено расследование, в том числе в отношении тренеров спортсмена", - сказал собеседник агентства.