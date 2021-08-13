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Футбол в России

Футболист Деспотович заявил, что восстановится от травмы через две с половиной недели

Нападающий "Рубина" отметил, что восстановление проходит быстрее, чем он ожидал

КАЗАНЬ, 13 августа. /ТАСС/. Срок восстановления от травмы нападающего казанского футбольного клуба "Рубин" серба Джордже Деспотовича займет до двух с половиной недель. Об этом футболист рассказал ТАСС.

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В четверг "Рубин" на своем поле после дополнительного времени проиграл польскому "Ракуву" со счетом 0:1 в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций и завершил выступление в турнире. Деспотович пропустил игру из-за повреждения, которое он получил в воскресном матче Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Ахматом" (2:1).

"Я думал, что восстановление займет больше времени, - сказал Деспотович. - У меня травма икроножной мышцы. Однако где-то через две или две с половиной недели вернусь на поле".

"У ребят в пятницу восстановление, думаю, что день-два будем расстроены. Теперь будем готовиться к чемпионату, чтобы вылет из еврокубков нам не помешал. Думаю, что наш тренер Леонид Викторович [Слуцкий] справится с этим, потому что с ним добились выхода в еврокубки. Уверен, у нас все получится", - добавил Деспотович.

"Рубин" с 9 очками после трех игр занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Санкт-петербургский "Зенит" и московское "Динамо" имеют столько же очков, но идут на первом и третьем местах соответственно. В следующем туре чемпионата России "Рубин" 15 августа примет на своем поле самарские "Крылья Советов".

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