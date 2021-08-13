Грэпплеры России и Казахстана выступят наибольшими командами на юниорском чемпионате мира

УФА, 13 августа. /ТАСС/. Команды России и Казахстана станут наиболее многочисленными на чемпионате мира по грэпплингу среди юниоров в Уфе - 79 и 57 спортсменов соответственно. Об этом сообщили ТАСС в дирекции по организации и проведению спортивно-зрелищных мероприятий Республики Башкортостан в пятницу.

Всего в юниорском чемпионате мира по грэпплингу примут участие сборные 13 стран - Армении, Белоруссии, Венгрии, Италии, Киргизии, Филиппин, Казахстана, России, Испании, Румынии, Азербайджана, Хорватии и Литвы. Ранее состоялась жеребьевка соревнований среди юношей и юниоров, девушек и юниорок.

"Наибольшие делегации спортсменов представляют Россию и Казахстан, это 79 и 57 борцов соответственно. Также в том числе участвуют 11 спортсменов из Испании, 10 из Румынии, по одному атлету из Азербайджана, Хорватии и Литвы", - сообщил собеседник агентства.

Соревнования пройдут на универсальной спортивной "Уфа-Арене", на которой подготовлена сцена, светодиодные медиаборты и экраны, световое и звуковое оборудование, постелены четыре ковра.

Чемпионат мира среди юниоров по грэпплингу состоится 13 и 14 августа, по вольной борьбе - с 16 по 18 августа, по женской борьбе - с 18 по 20 августа, по греко-римской борьбе - с 20 по 22 августа.

Россия четырежды проводила чемпионаты мира среди взрослых. В 1995 году прошло мировое первенство по женской борьбе в Москве, в 1997-м - по вольной борьбе в Красноярске, в 2002-м - по греко-римской борьбе в Москве, в 2010-м - по греко-римской, женской и вольной борьбе в Москве, на 2023 год запланирован чемпионат мира в Красноярске. Чемпионат мира среди юниоров Россия принимает впервые.