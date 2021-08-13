Ласицкене считает, что политические заявления не повлияют на отношения с украинкой Магучих

ТАСС, 13 августа. Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту россиянка Мария Ласицкене тепло и с уважением относится к украинским спортсменкам, в том числе и к сопернице по финалу на Играх в Токио Ярославе Магучих, подвергшейся травле в соцсетях. Об этом Ласицкене написала в сторис в Instagram .

В четверг Магучих на своей странице в Facebook опубликовала заявление, в котором отметила верность своей родине, а также подчеркнула свою принадлежность к рядам Вооруженных сил Украины, выразив уважение военнослужащим страны.

"Самое главное, чтобы Ярославе и остальным украинским девочкам было спокойно и комфортно. Чтобы их никто не дергал. Все остальное не имеет значения. Никакие заявления не изменят моего теплого отношения и уважения к ним", - написала Ласицкене.

7 августа после финальных соревнований по прыжкам в высоту на Олимпиаде в Токио Магучих, ставшая бронзовым призером, обнялась с Ласицкене. Фото двух спортсменок, поддерживающих друг друга, вызвало резкое осуждение у части украинских пользователей соцсетей, а также критику ряда официальных лиц.