Россия готовит заявку на проведение летней Олимпиады в 2036 году

XXXII летние Олимпийские игры

Кабмин утвердил вознаграждения за медали на Олимпиаде в Токио

За золотые медали спортсмены получат по 4 млн рублей, за серебро - 2,5 млн, за бронзу - 1,7 млн

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