Путин направил приветствие участникам Всемирной шахматной онлайн-олимпиады FIDE

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и организаторам второй Всемирной шахматной онлайн-олимпиады FIDE. Телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.

"Успешно прошедшая в 2020 году Всемирная шахматная онлайн-олимпиада ФИДЕ смогла объединить тысячи людей во многих странах и получила широкое признание как специалистов, так и поклонников этой древней интеллектуальной игры. Потому искренне рад, что эта традиция продолжается и сегодня мы открываем второй глобальный турнир по шахматам в интерактивном формате. Поздравляю вас с этим большим, важным событием", - отметил президент.

Обращаясь к участникам олимпиады, глава государства выразил уверенность в том, что соревнования пройдут на высоком уровне и внесут серьезный вклад в раскрытие потенциала онлайн-шахмат. "И конечно, турнир, проходящий в непростых условиях, позволит сохранить привычный, насыщенный график шахматных состязаний", - подчеркнул Путин.

В марте 2020 года Международная федерация шахмат (Federation Internationale des Echecs, FIDE; ФИДЕ) объявила о переносе Всемирной шахматной олимпиады и Всемирной шахматной паралимпиады из-за пандемии коронавирусной инфекции на следующий год. Однако было решено провести эти турниры в 2020 году в режиме онлайн. Вторая Всемирная шахматная онлайн-олимпиада FIDE среди мужчин, женщин и юниоров проходит с 13 августа по 15 сентября.