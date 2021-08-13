Матч чемпионата России по футболу между "Ростовом" и ЦСКА пройдет без зрителей

ТАСС, 13 августа. Матч четвертого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги между футбольным клубом "Ростов" и московским ЦСКА пройдет без зрителей. Об этом сообщает пресс-служба "Ростова".

Встреча состоится в Ростове-на-Дону 14 августа и начнется в 20:00 мск.

"К сожалению, мы поздно получили эту информацию, приносим свои извинения каждому болельщику нашего клуба. Хочется поблагодарить вас за то, что несмотря ни на что вы остаетесь с "Ростовом". Искренне надеемся, что в скором будущем эпидемиологическая обстановка улучшится и трибуны "Ростов-Арены" снова будут принимать зрителей. Все в наших руках, соблюдайте меры предосторожности и профилактику, здоровья каждому!" - говорится в заявлении пресс-службы.

После трех туров "Ростов" занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав одно очко (одна ничья и два поражения). ЦСКА располагается на 10-й строчке, команда одержала одну победу и потерпела два поражения, в активе красно-синих три очка.