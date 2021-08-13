Результат триатлонистов России в олимпийской эстафете аннулируют, если Полянского накажут

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Результат сборной России по триатлону, занявшей 14-е место в смешанной эстафете на Олимпийских играх в Токио, будет аннулирован в случае дисквалификации Игоря Полянского за нарушение антидопинговых правил. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Международной федерации триатлона.

31-летний Игорь Полянский в Токио занял 43-е место в личном турнире и 14-е в смешанной эстафете вместе со своим старшим братом Дмитрием Полянским, а также Александрой Разареновой и Анастасией Горбуновой. В пятницу Международная федерация триатлона сообщила о положительной допинг-пробе Игоря Полянского, которая была взята 21 июля во Владивостоке, где российские спортсмены готовились к Олимпиаде в Токио.

"Если дело против Игоря Полянского закончится санкциями, то он будет дисквалифицирован. Следовательно, и результат команды ROC, показанный на Олимпиаде в Токио, будет аннулирован", - сообщил собеседник агентства.

В организме спортсмена было обнаружено запрещенное вещество эритропоэтин (ЭПО). Игорь Полянский имеет право запросить анализ пробы B и оспорить временное отстранение в Спортивном арбитражном суде (CAS). Международная федерация триатлона была проинформирована о случившемся 5 августа лабораторией, аккредитованной Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

В связи с принятыми в декабре двухлетними санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) на Олимпийских играх, которые завершились 8 августа, россияне выступали без национального флага и государственного гимна. В Токио российские атлеты приехали в качестве команды Олимпийского комитета России (ROC - Russian Olympic Committee), в случае победы российского спортсмена или команды на церемонии награждения вместо гимна России звучал фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.