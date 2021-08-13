РУСАДА не обладает информацией по делу о нарушении Игорем Полянским антидопинговых правил

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не производило отбор допинг-пробы триатлониста Игоря Полянского, которая оказалась положительной, вследствие чего не обладает в настоящее время информацией об обстоятельствах нарушения им антидопинговых правил. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РУСАДА.

В пятницу Международная федерация триатлона сообщила о положительной допинг-пробе Игоря Полянского, которая была взята 21 июля во Владивостоке, где российские спортсмены готовились к Олимпиаде в Токио. В организме спортсмена было обнаружено запрещенное вещество эритропоэтин (ЭПО). Игорь Полянский имеет право запросить анализ пробы B и оспорить временное отстранение в Спортивном арбитражном суде (CAS). Международная федерация триатлона была проинформирована о случившемся 5 августа лабораторией, аккредитованной Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

"Юрисдикция РУСАДА в плане отбора пробы не распространялась 21 июля на данного спортсмена. Более того, он является спортсменом международного уровня, и его допинг-тестированием в тот момент занималась международная федерация, - сказал собеседник агентства. - Существует четкое разделение сфер антидопингового контроля, которое РУСАДА соблюдает и не вторгается в сферу правосубъектности иных участников антидопинговых правоотношений".

"Расследование данного случая также относится к юрисдикции международной федерации, и РУСАДА не обладает информацией о данном деле. Любое антидопинговое правонарушение является основанием для усиления контроля как за спортсменом, так и за соответствующим спортивным направлением", - добавил представитель РУСАДА.

Полянскому 31 год, он принимал участие в двух Олимпийских играх. В Токио он занял 43-е место в личном турнире и 14-е в смешанной эстафете вместе со своим старшим братом Дмитрием Полянским, а также Александрой Разареновой и Анастасией Горбуновой.