Футболист "Ливерпуля" ван Дейк продлил контракт с клубом на четыре года

ТАСС, 13 августа. Нидерландский защитник Вирджил ван Дейк продлил контракт с английским футбольным клубом "Ливерпуль". Об этом сообщает пресс-служба "Ливерпуля".

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Контракт с игроком рассчитан до 2025 года.

17 октября 2020 года защитник получил травму крестообразных связок колена. Он перенес операцию и пропустил остаток сезона.

Ван Дейку 29 лет, он перешел в "Ливерпуль" в январе 2018 года, став самым дорогим защитником в истории футбола (€84,5 млн). В составе клуба он становился чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов, обладателем Суперкубка Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и победителем клубного чемпионата мира. Также он стал лучшим футболистом 2019 года по версии УЕФА.