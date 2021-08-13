В "Спартаке" сообщили, что футболист Джикия близок к заключению нового контракта с клубом

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" и капитан команды Георгий Джикия находятся на финальной стадии продления контракта. Об этом сообщил ТАСС глава пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов.

Действующий контракт защитника со "Спартаком" истечет в июне 2022 года.

"Спартак" и Джикия находятся на финальной стадии согласования нового контракта. Как только обе стороны поставят подписи под документом, мы сразу же объявим об этом", - сказал Зеленов.

Джикии 27 лет, он выступает за "Спартак" с 2017 года, перейдя из пермского "Амкара". В составе московского клуба он стал чемпионом России (2017) и обладателем Суперкубка России (2017). На его счету 137 матчей в составе "Спартака", в которых он забил четыре гола и отдал восемь результативных передач.