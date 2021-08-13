Матыцин: к триатлонисту Полянскому примут жесткие меры в случае подтверждения допинга

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Министерство спорта примет максимально жесткие меры к триатлонисту Игорю Полянскому, если нарушение им антидопинговых правил будет подтверждено. Об этом журналистам заявил министр спорта Олег Матыцин.

В пятницу Международная федерация триатлона сообщила о положительной допинг-пробе Полянского, которая была взята 21 июля во Владивостоке, где российские спортсмены готовились к Олимпиаде в Токио. В организме спортсмена было обнаружено запрещенное вещество эритропоэтин (ЭПО).

"Ситуация более чем тревожная, мы немедленно связались с Федерацией триатлона России, я сегодня разговаривал с президентом федерации, - сказал Матыцин. - Максимально жесткие меры примем, если это будет подтверждено. Такой единичный случай, к великому сожалению, является неприятным фоном к успешному выступлению нашей команды".

"Если станет известно, что еще кто-то причастен к этому инциденту, то самые жесткие меры наказания будут применены. Работаем сейчас совместно, надеюсь, что этот единичный тяжелый факт не отразится на том, что в общем делается в России. Мы активно боремся с применением допинга. Абсолютно уверен, что если это так, то это один, исключительный случай", - добавил министр спорта.

Полянскому 31 год, он принимал участие в двух Олимпийских играх. В Токио он занял 43-е место в личном турнире и 14-е в смешанной эстафете вместе со своим старшим братом Дмитрием Полянским, а также Александрой Разареновой и Анастасией Горбуновой.