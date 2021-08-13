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Летние олимпийские виды спорта

Синхронистка Ромашина заявила, что ей интересна работа в МОК

Российская спортсменка рассказала, что ей предлагают работать тренером

ТАСС, 13 августа. Российская синхронистка Светлана Ромашина хотела бы работать в Международном олимпийском комитете (МОК) после завершения спортивной карьеры. Об этом она заявила в эфире телеканала "Россия-24".

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На Олимпийских играх в Токио Ромашина в паре со Светланой Колесниченко завоевала золотые медали в дуэте. Российские синхронистки победили в соревновании дуэтов на Олимпиаде в шестой раз подряд.

"Честно признаюсь, у меня очень много запросов про тренерскую деятельность: очень много стран предлагают мне приехать к ним, работать, консультировать. Но я понимаю, что к этому смогу вернуться в любой момент. Мне очень интересно международное направление, мне интересна работа в Международной федерации плавания, также мне интересен Международный олимпийский комитет. Надеюсь, что с опытом и желанием учиться у меня все может получиться", - сказала Ромашина.

Ромашиной 31 год, она стала самой титулованной синхронисткой мира. Спортсменка завоевала семь золотых медалей на четырех Олимпиадах (3 - в дуэте, 3 - в группе), также на ее счету 21 победа на чемпионатах мира и 13 - на чемпионатах Европы. Среди отечественных спортсменок больше золотых олимпийских медалей только у гимнастки Ларисы Латыниной (9).

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