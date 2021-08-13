Бегунья Ярыгина стала 31-м спортсменом, отбывающим наказание за отказ сдать допинг-пробу

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Бегунья из Пермского края Елизавета Ярыгина, дисквалифицированная на три года за нарушение антидопинговых правил, стала 31-м российским спортсменом, отбывающим в настоящее время наказание за уклонение, отказ или неявку на процедуру сдачи допинг-проб. Об этом свидетельствуют материалы Российского антидопингового агентства (РУСАДА), оказавшиеся в распоряжении ТАСС.

Ярыгина проигнорировала обязательную процедуру допинг-контроля 26 июня 2021 года во время проходившего в Чебоксарах чемпионата России по легкой атлетике. Она дисквалифицирована до 29 июля 2024 года. Результаты спортсменки, показанные с 26 июня 2021 года, подлежат аннулированию.

За уклонение, отказ или неявку на процедуру сдачи допинг-проб в настоящее время отстранены от соревнований на разные сроки 13 представителей пауэрлифтинга, девять легкоатлетов, четыре штангиста и по одному спортсмену из гребли на байдарках и каноэ, горнолыжного спорта, следж-хоккея, скейтбординга и самбо.

24-летняя Ярыгина на чемпионате России в Чебоксарах заняла 19-е место в беге на 400 метров. Спортсменка не сумела пробиться в полуфинал через предварительные забеги, проходившие 23 июня.