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Летние олимпийские виды спорта

Матыцин: замминистра спорта Морозов занимается вопросом получения Сидоровой визы в США

Прыгунья с шестом 21 августа должна выступить на этапе Бриллиантовой лиги в Юджине
Министр спорта РФ Олег Матыцин Виталий Невар/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Виталий Невар/ТАСС

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Заместитель министра спорта РФ Алексей Морозов занимается вопросом, связанным с получением серебряным призером Олимпиады в прыжках с шестом Анжеликой Сидоровой и олимпийской чемпионкой в прыжках в высоту Марией Ласицкене въездных виз в США. Об этом журналистам сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин.

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21 августа Сидорова и Ласицкене должны выступить на этапе Бриллиантовой лиги в американском Юджине. 8 августа Ласицкене сообщила ТАСС, что надеется на помощь Минспорта в получении американской визы для участия в турнире.

"Вчера я встречался с тренером Сидоровой, мы обсуждали много вопросов, в том числе стало известно о сложностях с получением визы. Я немедленно дал поручение, этим вопросом занимается заместитель министра Алексей Морозов, мы работаем вместе с Министерством иностранных дел. Будем делать все возможное и невозможное, чтобы девушки приняли участие в этапе Бриллиантовой лиги", - сказал Матыцин.

Сидоровой 30 лет, она является серебряным призером Игр в Токио, чемпионкой мира, двукратным серебряным призером чемпионатов мира в помещении, чемпионкой Европы и двукратной чемпионкой Европы в помещении.

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