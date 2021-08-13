"Атлетико Паранаэнсе" арендовал футболиста "Спартака" Педро Рошу

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Нападающий московского "Спартака" Педро Роша перешел в бразильский клуб "Атлетико Паранаэнсе" на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба "Спартака".

Арендное соглашение рассчитано на год.

Роше 26 лет, бразилец перешел в "Спартак" в 2017 году из "Гремио". За это время он не сумел закрепиться в составе команды и дважды отправлялся в аренду - в бразильские "Крузейро" (апрель - декабрь 2019 года) и "Фламенго" (январь - декабрь 2020 года). За почти четыре года, что права на нападающего принадлежат "Спартаку", южноамериканец во всех турнирах провел за основной состав красно-белых 19 матчей во всех турнирах, забив в них один мяч и отдав две голевые передачи. В 2021 году он выступал за "Спартак-2" во втором по силе дивизионе чемпионата России - первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги (15 игр, четыре гола, две результативные передачи).